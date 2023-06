Bunt Prigożyna. Jarosław Kaczyński reaguje

Jak podkreślił Kaczyński, Polska podejmuje dzisiaj "ogromny wysiłek zbrojeniowy". - Przede wszystkim po to, żeby odstraszyć - to jest ta najlepsza sytuacja. Międzynarodowi awanturnicy, agresorzy powinni uznać, że po prostu nie dadzą rady, że to się im nie opłaca. Ale gdyby jednak szaleństwo, które ich ogarnęło, trwało dalej - bo to, co robią, to szaleństwo - to my wtedy będziemy w stanie udzielić im odpowiedniej odpowiedzi, bardzo twardej, jednoznacznej, miażdżącej. I w tą stronę idziemy - powiedział prezes PiS.