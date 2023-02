Bunkier atomowy z czasów zimnej wojny. Władze ukrywały go ponad 50 lat

Bunkier atomowy Regan Vest z czasów zimnej wojny w Danii był owiany tajemnicą przez ponad 50 lat. Teraz, gdy obiekt został przerobiony na muzeum, znów dowiedział się o nim świat. Nagranie z tego miejsca udostępniła agencja Associated Press. Schron nuklearny położony jest na terenie lasów w północnej Danii niecałe 30 km od miasta Aalborg. Wybudowano go w 1969 r. To właśnie wtedy ZSRR przeprowadzał testy broni jądrowej na szeroką skalę. Bunkier był przeznaczony dla duńskich elit, które miały zostać do niego ewakuowane w razie wybuchu wojny atomowej. W trakcie prac zadbano o każdy możliwy szczegół. Jedno z pomieszczeń urządzono także na centrum dowodzenia. Co ciekawe, duński rząd nigdy nie pojawił się w Regan Vest. Niemal wszystko pozostało tam nietknięte, od popielniczek i wystroju w stylu lat 60-tych, po podstawowe sypialnie. Bunkier został wyłączony z użytku w 2003 r., natomiast o jego istnieniu poinformowano dopiero w 2012 r. - Twierdzono, że wojna atomowa będzie złożona z trzech faz i pierwsza faza była uważana za najpoważniejszą. Miała trwać około 30 dni i to przez ten czas w bunkrze miały schronić się ważne osoby - przekazała Bodil Frandsen, autorka doktoratu o Regan Vest i pracowniczka Muzeum Historycznego Północnej Jutlandii.