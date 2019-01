Bulwersujący komentarz TVP3 Lublin: "Banda łysego". Prawnicy analizują go

Prowadzący oficjalny profil TVP3 Lublin na Facebooku zamieścił szokujący komentarz. Prawdopodobnie odnosił się on do prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka. Dyrektor lubelskiego oddziału TVP twierdzi, że zrobił to "współpracownik" i "podjęte zostały konsekwencje".

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Orzechowski)

W niedzielę na oficjalnym profilu TVP3 Lublin na Facebooku pojawił się artykuł o tym, że giełda staroci zostaje przeniesiona ze Starego Miasta na plac Zamkowy. Taka jest decyzja władz Lublina. Pod postem pojawiły się krytyczne komentarze mieszkańców i kupców. Wśród nich był wpis z oficjalnego konta TVP3 Lublin: "Banda łysego". Internauci od razu się domyślili, ze może chodzić o prezydenta miasta, Krzysztofa Żuka. O sprawie napisał na Facebooku Michał Krawczyk, przewodniczący klubu radnych prezydenta Lublina.

"Ostatni dzień roku. Królują życzenia i sympatia, a tu taki wpis. Ktoś w Telewizji Lublin, przypominam - publicznej - mocno przesadził. Nie pierwszy raz. Pytam oficjalnie TVP 3 Lublin: kto jest odpowiedzialny za ten komentarz i co on oznacza?" - zapytał, zamieszczając print screen bulwersujacego komentarza.

"Kuriozalny komentarz"

Onet.pl zapytał Krzysztofa Żuka, co sądzi o tym komentarzu. "Jest zdumiewający i kuriozalny" - powiedział portalowi prezydent Lublina. - Poleciłem prawnikom przeanalizowanie tej sytuacji. Publiczne medium angażuje się w ocenę i krytykę działań prezydenta w sytuacji, gdzie nie było merytorycznych podstaw do takich ocen - powiedział onet.pl Krzysztof Żuk.

Przypomniał też, że miasto doszło do porozumienia z organizatorami giełdy staroci w sprawie przeniesienia jej na plac Zamkowy. Chodzi o to, aby handlujący nie wjeżdżali samochodami na teren Starego Miasta, które jest oblegane przez mieszkańców i turystów.

Bulwersujący komentarz został usunięty z profilu TVP Lublin. W środę późnym popołudniem na profilu TVP 3 Lublin ukazało się oświadczenie Ryszarda Montusiewicza, dyrektora lubelskiego oddziału TVP.

"W odniesieniu do komentarza pod artykułem dot. Giełdy Staroci na Starym Mieście w Lublinie, który został opublikowany opacznie na profilu facebookowym TVP3 Lublin, oświadczam, że: 1. Wpis ten w żaden sposób nie jest stanowiskiem TVP3 Lublin. 2. TVP3 Lublin nie komentuje wydarzeń w taki sposób" - czytamy w nim. "Współpracownik TVP Lublin w sposób nieuprawniony, niewłaściwy i naganny posłużył się profilem facebookowym TVP3 Lublin. Odpowiednie i właściwe konsekwencje zostały już podjęte" - dodaje dyrektor.

Źródło: Facebook.com, onet.pl