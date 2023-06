Bulwersujące słowa w ONZ. Rosyjski przedstawiciel mówił o zaporze

Do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ doszło na wniosek Ukrainy. Kijów od początku o uszkodzenie zapory oskarża Kreml. Jak podkreślają eksperci, przychylając się do oceny Ukrainy, ruch ten zmuszaj Kijów do skupienia się na pomocy dla ludności cywilnej i wyklucza w najbliższym czasie kontrofensywę w tym rejonie.