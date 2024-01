Bukmacherzy przyjmują zakłady na Wąsika i Kamińskiego

Jednym z zakładów jest też, czy Wąsik pokaże na sali plenarnej 'gest Kozakiewicza'. To nawiązanie do grudniowej sytuacji, kiedy Kamiński zdecydował się na ten gest po decyzji o wygaśnięciu mandatów. Bukmacherzy oferują kurs na to wydarzenie, a potencjalne wygrane wynoszą nieco ponad 50 złotych za postawienie 10 złotych.