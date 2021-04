Budzi się wulkan La Soufriere. Czerwony alert na wyspie St. Vincent

La Soufriere to czynny stratowulkan położony w północnej części wyspy Saint Vincent. Znany jest z wielokrotnych gwałtownych erupcji , które miały m.in. miejsce w latach 1718, 1812, 1902, 1971 i 1979. Erupcja z 7 maja 1902 spowodowała śmierć 1680 osób.

Ewakuowani wycieczkowcami będą przewożeni na wyspy należące do innych państw Karaibów: Santa Lucię, Grenadę, Barbados i Antiguę.

- Nie wszystko idzie perfekcyjnie, ale, jeśli wszyscy będziemy ze sobą współpracować, to mamy szansę wyjść z tego silniejsi niż kiedykolwiek - powiedział premier rządu St. Vincent i Grenadyn Ralph Gonsalves w orędziu do narodu.

Szef rządu zapewnił, że obywatele nieposiadający paszportów będą przyjmowani do ośrodków w innych krajach na podstawie dowodów, co on sam uzgodnił z przywódcami tych państw.