Etna wybuchła. Opublikowano niesamowite wideo

Zanim doszło do wybuchu Etny, sejsmografy odnotowały 17 wstrząsów. Najsilniejszy z nich miał miejsce tuż przed erupcją i miał siłę 2,7 stopnia w skali Richtera. Warto podkreślić, że ostatni wybuch Etny miał miejsce w kwietniu tego roku .

Grudniowa erupcja należy do niezwykle efektownych. Lokalne włoskie media informują, że wybuch było widać nawet z Kalabrii.

Etna wybuchła. W przeszłości bywała niebezpieczna

To nie pierwszy raz, kiedy Etna wybuchła. Największy i najwyższy wulkan w Europie mocno dał o sobie znać m.in. w 2017 roku. Wówczas z powodu erupcji ucierpiało 10 osób, w tym ekipa dziennikarzy BBC.

Szacuje się, że Etna ma obecnie ok. 3340 m n.p.m. wysokości. Jednak wysokość wulkanu uzależniona jest od erupcji. Zdarza się, że jest on wyższy, a niekiedy maleje. Z dotychczasowych badań wynika, że w 1865 roku wysokość Etny wynosiła ok. 3390 m n.p.m. Nigdy później jej wierzchołek nie był tak wysoki. Naukowcy szacują, że na przestrzeni ponad 3500 lat Etna wybuchała już 200 razy.