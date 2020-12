Budżet UE. Szef MSZ Niemiec: decyzja już zapadła, nie można jej podważyć

W połowie listopada rządy Polski i Węgier oświadczyły, że nie godzą się na przyjęte rozporządzenie, które wprowadza zasadę warunkowania dostępu do środków unijnych przestrzeganiem zasady praworządności. Zapowiedziały, że w związku z tym mogą zawetować budżet UE na lata 2021-2027. Jak podkreślał polski rząd, tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami Rady Europejskiej mogą być zaakceptowane przez Polskę.

Szef niemieckiego MSZ: tu nie chodzi już o to "czy", ale w najlepszym przypadku o to "jak"

- Opowiadaliśmy się za mechanizmem praworządności z ważnych powodów. Decyzja zapadła. Podważanie jego zasad nie jest możliwe, a to ze względu na Parlament Europejski i stanowisko wielu krajów członkowskich. Tu nie chodzi już o to "czy", ale w najlepszym przypadku o to "jak" - dodał szef niemieckiego MSZ.