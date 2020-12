Budżet UE. Leszek Miller o słowach Mateusza Morawieckiego w wywiadzie dla WP: "Nie wie, o czym mówi"

Budżet UE został oficjalnie przyjęty. W czwartek ramy finansowe Wspólnoty na lata 2021-2027 przyjęła Rada Unii Europejskiej. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że "Polska wzmocniła swoją suwerenność podczas szczytu UE, ponieważ suwerenność to zdolność do realizacji polskich interesów, obrony polskiej racji stanu pośród najsilniejszych graczy". Słowa szefa polskiego rządu skomentował Leszek Miller. - To jakieś nieporozumienie, ponieważ polskiej suwerenności nie trzeba wzmacniać. Ona jest dokładnie taka sama, jak w momencie wkraczania do Unii Europejskiej. Nie ma różnicy w naszej suwerenności -powiedział wprost w programie WP "Newsroom" były premier. Dodał, że "premier Morawiecki nie wie, o czym mówi". - Jeśli Polska przestała być suwerenna i staliśmy się kolonią niemiecką, to co Zbigniew Ziobro robi w rządzie, który to uczynił. Dlaczego uznaje zwierzchnictwo premiera, który jest zdrajcą? - pytał ironicznie były lider SLD.

