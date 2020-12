Budżet UE. Aleksander Kwaśniewski chwali Mateusza Morawieckiego. "Trzeba docenić wysiłek premiera"

Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości: zawarte na szczycie UE porozumienie ws. budżetu to sukces. - To, że zgodził się na kompromis, to dowód zdrowego rozsądku - chwali były prezydent premiera Mateusza Morawieckiego.

Aleksander Kwaśniewski pochwalił Mateusza Morawieckiego. "Trzeba docenić wysiłek premiera" (PAP, Fot: Rafał Guz)