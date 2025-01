Budynek miał nie rzucać się w oczy. Wielkie odkrycie pod Poznaniem

Udana akcja CBŚP pod Poznaniem. Centralne Biuro Śledcze Policji udostępniło nagranie z odkrycia nielegalnej fabryki papierosów na terenie jednej z posesji w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w woj. wielkopolskim. Na załączonych fotografiach i nagraniach widać, że budynek gospodarczy, w którym zlokalizowana była technologiczna linia produkcyjna, nie rzucał się w oczy i wyglądał na tzw. "betonową stodołę". W środku znajdował się jednak profesjonalny sprzęt i towar o wartości około 4 mln zł. Wartość przejętych maszyn produkcyjnych to blisko milion złotych, a wartość zabezpieczonych papierosów i tytoniu to około 3 mln zł. "Zlikwidowana technologiczna linia produkcyjna, 7 osób zatrzymanych i przejęte papierosy oraz tytoń to efekt ostatnich działań CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane. Funkcjonariusze przejęli urządzenia produkcyjne i towar o wartości około 4 mln zł, a Skarb Państwa na działalności grupy mógł stracić 3,3 mln zł" - przekazało CBŚP pod nagraniem.