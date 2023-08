Budka przyznaje. Giertych musi podpisać pewien dokument

Dlaczego Tusk zdecydował się na Giertycha?

Jak czytamy na Interii, Tomasz Lenz, członek zarządu, poseł, a obecnie kandydat do Senatu, nie chciał zdradzić, dlaczego Donald Tusk zdecydował się na byłego szefa Ligi Polskich Rodzin kosztem własnej obietnicy. Przywołał jedynie słowa przewodniczącego, które padły podczas wiecu w Sopocie. - Jarosław Kaczyński otrzyma przeciwnika, który zada mu wiele trudnych pytań. To tak naprawdę potyczka jeden na jeden. Ciekawy pomysł, żeby prezes zmierzył się ze swoim wicepremierem. Roman Giertych zna go lepiej, niż on sam myśli. Zobaczymy, co z tego wyniknie - powiedział Lenz.