Zaczęło się. Linia nawałnic sunie przez Polskę

Czeka nas bardzo duża różnica temperatur. Polska podzieli się na pół. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju będzie oscylować od 27 do 34 st., w centrum od 21 do 26 st. i na zachodzie od 15 do 20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych. W burzach porywy wiatru wyniosą do 90 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.