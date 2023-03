Bucefał w akcji. Miażdżąca salwa z BTR-4 pod Bachmutem

Kolejna brawurowa akcja w wykonaniu Ukraińców, tym razem pod Bachmutem. Nagranie wykonane z perspektywy ukraińskich żołnierzy zostało udostępnione w mediach społecznościowych. Do walki z okupantem wykorzystano transporter opancerzony zwany Bucefałem, z którego intensywnie ostrzelano pozycje wroga, nie pozostawiając mu szans. BTR-4 Bucefał to kołowy transporter opancerzony, skonstruowany w Ukrainie, który po raz pierwszy został zaprezentowany w Kijowie w 2006 r. W 2009 r. pierwsze dziesięć takich pojazdów trafiło do Sił Zbrojnych Ukrainy. Od momentu rosyjskiej agresji na front trafiło ok. 80 Bucefałów. Pojazdy te są najczęściej wykorzystywano jako wozy bojowe, opancerzone ambulanse czy platformy pod różne systemy uzbrojenia.