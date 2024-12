Brzezinski zadzwonił do Kaczyńskiego. "Nie był zadowolony"

Odchodzący ambasador USA Mark Brzezinski wspomina, jak zadzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, by zapowiedzieć, że zamierza publicznie skrytykować ustawę tzw. lex Tusk. - Kaczyński nie był zadowolony - opowiada.

Odchodzący ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski wspomina, jak po rozpoczęciu swojej misji poprosił o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim.

- Kilkakrotnie dzwoniłem. I otrzymałem bardzo uprzejme zaproszenie na kawę, do willi rządowej przy ulicy Parkowej. Byliśmy tylko we dwóch, plus tłumacz - opowiada.

Brzezinski dodaje, że kawa zmieniła się w kolację do późna. Rozmawiali m.in. o Zbigniewie Brzezinskim, relacjach polsko-amerykańskich i globalnym minimalnym opodatkowaniu przedsiębiorstw.

- Później bywałem w biurze na Nowogrodzkiej. Zajmowaliśmy się budową elektrowni jądrowej przez Westinghouse i Bechtel. Ale także relacjami między Polską i Izraelem. Przekonywałem, że Polska powinna mieć w Izraelu akredytowanego ambasadora, a Izrael w Polsce. I muszę przyznać, że prezes Kaczyński dotrzymywał słowa. Byłem mu za to wdzięczny - mówił.

"Zadzwoniłem, by go ostrzec"

Brzezinski dostał również numer telefonu komórkowego asystenta Kaczyńskiego. Skorzystał z niego po tym, jak Andrzej Duda zapowiedział podpisanie ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów, tzw. lex Tusk.

- Zadzwoniłem do Kaczyńskiego, aby go ostrzec, że za chwilę wystąpię w telewizji i bardzo ostro to skrytykuję. Podkreśliłem, że amerykańskie wojska stacjonują w Polsce nie z uwagi na jakiegoś pojedynczego polityka czy partię. Są tu, aby ochronić takie wartości, jak wolne i równe wybory, prawo do głosowania, wolność wypowiedzi - powiedział.

Dodał, że Kaczyński "nie był zadowolony" i była to "bardzo krótka rozmowa".

Ustawa "lex Tusk" została znowelizowana. Brzezinski nie wie jednak, jaka była w tym rola Kaczyńskiego. - Ale to, czego się nauczyłem w życiu, także od mojego nieżyjącego ojca, to to, że trzeba mówić prawdę. Nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. A ja byłem głęboko przekonany, że tzw. lex Tusk jest złą ustawą - mówił "Rz".

