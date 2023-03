Brzezinski rzecznikiem TVN? Zaskakujące słowa ministra

Jak wyglądają relacje polsko-amerykańskie w kontekście sporu o reportaż TVN24 o Janie Pawle II? MSZ wezwało w tej sprawie ambasadora Marka Brzezinskiego. - To elementarz wojny hybrydowej, czyli atak na system wartości innego kraju. Dla Polaków postać Jana Pawła II jest kluczowa. Co wspólnego miał ambasador USA z tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na TVN karę? W tej sprawie się wypowiadał. Skoro sami weszli w rolę rzecznika tej stacji, to jak jest ważna sprawa dotycząca tej stacji, to trzeba rozmawiać - komentował w programie "Tłit" wiceminister Marcin Horała. - Był niedawno u nas Joe Biden. W przemówieniu wspominał o roli Jana Pawła II. Jeżeli stacja, której właścicielem jest kapitał amerykański, w którego imieniu ambasada USA się wypowiadała, atakuje tezy prezydenta USA, to warto się upewnić, że ambasada jest tego świadoma - dodał.