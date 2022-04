Brytyjski żołnierz w rosyjskiej niewoli. Wiadomo, co mu zrobiono

Brytyjskie media poinformowały o tym, że żołnierz z Wielkiej Brytanii, który walczył w szeregach ukraińskiej armii w Mariupolu, a w tym tygodniu wpadł w ręce Rosjan, został przez nich pobity oraz zmuszony do wywiadu w telewizji. Informacje w tej sprawie przekazała rodzina wojskowego.

Brytyjski żołnierz w rosyjskiej niewoli

Źródło: Facebook , fot: General Staff of the Armed Forces of Ukraine