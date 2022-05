Brytyjski rząd rozszerza sankcje. Na listę trafiła była żona Putina, jego kuzyni i Alina Kabajewa

Jak dotąd Wielka Brytania nałożyła sankcje na ponad 1000 osób i 100 podmiotów gospodarczych, o łącznej wartości 117 mld funtów. Obejmują one zamrożenie aktywów, zakaz wjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii oraz ograniczenia dotyczące transportu, czyli zakaz lotu samolotów należących do osób objętych sankcjami, nawet jeśli nie znajdują się one na ich pokładzie.