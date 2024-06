Brytyjski polityk w ogniu krytyki. "Działa na korzyść Putina"

W odpowiedzi na pytanie stacji Farage odparł, że od lat 90. konsekwentnie argumentował, iż "nieustanna ekspansja na wschód" NATO i UE dostarcza Putinowi "powód, by mówić Rosjanom, że '(oni - przyp.red.) znów po nas przyjdą i rozpoczną wojnę'". Dodał również, iż w jego opinii, to my "sprowokowaliśmy tę wojnę. Oczywiście jest ona jego (Putina - przyp.red.) winą".