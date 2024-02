Brytyjczyk zamieszkał na lotnisku w Polsce

Kobieta była zaskoczona, gdy zobaczyła, że mężczyzna jest niegrzeczny w stosunku do innych klientów. Ze względu na napiętą sytuację musiała wezwać ochronę. - Kiedy poprosiłam go, żeby tego nie robił, zdenerwował się i zaczął krzyczeć. Przestraszyłam się i wezwałam ochronę. Po zmianie poszłam do znajomych, którzy pracują w kawiarni. Powiedzieli mi, że on też do nich przychodzi. Oni też mu współczuli. Ale kiedy po kilku dniach nie dali mu więcej jedzenia, mężczyzna wyjął kartę i zapłacił.