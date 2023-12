Brytyjczycy zdradzą sojuszników? 200 osób zagrożonych deportacją do piekła

BBC dotarło do jednego z członków afgańskich sił specjalnych, który ukrywa się w Pakistanie. "Ali" służył w elitarnej jednostce Commando Force 333, utworzonej w 2003 roku przez Wielką Brytanię. Żołnierz nie został zakwalifikowany do programu ARAP. - Podczas operacji walczyliśmy ramię w ramię z Brytyjczykami, jako członkowie jednej rodziny - powiedział Ali, który w 2021 r. gdy upadło państwo afgańskie, przedostał się do Pakistanu. - Nigdy byśmy nie pomyśleli, że bohaterowie zostaną porzuceni. Podjęliśmy całe to ryzyko. Byliśmy gotowi pomóc społeczności międzynarodowej, szanowaliśmy wolność słowa i ludzkie życie, a potem wszystko wywróciło się do góry nogami. To naprawdę rozczarowujące - powiedział. Mężczyzna dodał, że w obawie przed deportacją, od trzech miesięcy pozostaje zamknięty w jednym pokoju z żoną i pięciorgiem dzieci.