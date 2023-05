Brytyjczycy widzą błąd. Powrót? "To jest nieuniknione"

Najnowszy sondaż dotyczący brexitu jasno pokazuje, że Brytyjczycy żałują wyjścia z Unii Europejskiej. Ponad 50 proc. badanych wskazało, że to błąd, gdzie przeciwnego zdania był tylko co trzeci badany. Porażkę brexitu widzi nawet jeden z jego ojców - czyli Nigel Farage, który oceniał w wywiadzie dla BBC, że proces "się nie udał". O tym, że Brytyjczycy wkrótce zrewidują swoją decyzję i wrócą do UE przekonany jest Michael Dembiński, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. - Wydaje mi się, że to nieuniknione - po prostu ze względów demograficznych. Najmłodsze pokolenie, w przedziale 18-24 lata, w ponad 80 proc. chciałoby powrócić do UE. Wielu czuje się oszukanych - nie mogą swobodnie podróżować. Mają za złe najstarszym pokoleniom, które w większości było za. Ponowne wejście to kwestia czasu. Myślę, że 5-10 lat - mówił w programie "Newsroom" WP.