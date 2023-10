Brytyjczycy ujawnili: Rosjanie rekrutują kobiety na front w Ukrainie

W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio reklamy zachęcające kobiety do przyłączenia się do batalionu Borz. Jednostka należy do prywatnej firmy wojskowej Redut. Kobiety miałyby pełnić obowiązki snajperek i operatorek bezzałogowych statków powietrznych - informuje "Ukraińska Prawda", powołując się na rosyjskie media.