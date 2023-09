Brutalne zabójstwo 28-latki. Jest wyrok dla Gruzina

Matka zamordowanej zabrała głos

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Sławomir Wlazło podkreślił m.in., że Mamuka K., po pięciu latach od brutalnego morderstwa 28-latki, nie zrozumiał znaczenia swojego czynu. - Nie ma negatywnego stosunku do czynu. Z opinii biegłych w tej sprawie wynika, że to oskarżony czuje się sam pokrzywdzony, a swoim postępowaniem chce pewne zachowania wymiaru sprawiedliwości wymusić - zwrócił uwagę sędzia. - Jest on przestępcą na tyle niebezpiecznym, iż tylko stała izolacja gwarantuje, że nie popełni on w przyszłości takich czynów - podkreślił sędzia Wlazło.