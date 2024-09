Brutalne porwanie 15-latka. Sprawcy żądali 2 tys. zł

- Widząc, że mężczyźni mają na głowach kominiarki, a jeden z nich trzyma niebezpieczny, ostry przedmiot, 15-latek zaczął uciekać. Sprawcy dogonili go, obezwładnili i siłą zaciągnęli do auta, a następnie wywieźli go w pole - mówi policjantka.