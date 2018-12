Brutalne morderstwo pod Tomaszowem Mazowieckim. Jest wyrok sądu

Wyrok 25 lat więzienia dostał 26-letni Rafał S., który w lesie koło Tomaszowa Mazowieckiego zamordował ze szczególnym okrucieństwem 30-letnią kobietę.

Do tragedii doszło 14 lipca 2017 r. w lesie niedaleko Kolonii Zawada (woj. łódzkie) przy trasie S8 - informuje dzienniklodzki.pl. Nadpalone zwłoki znalazła rodzina grzybiarzy. Wezwali policję. Funkcjonariusze podejrzewali, że to ciało poszukiwanej od kilku dni 30-letniej Dominiki, mieszkanki gminy Ujazd. Potwierdziły to sekcja zwłok i badania DNA .

Pobił kobietę i podpalił

Śledztwo wykazało, że Rafał S. zabrał stojącą przy drodze 30-latkę do swojego samochodu. Para znała się wcześniej. Zjechali w stronę lasu. Chciał uprawiać z nią seks, ale gdy miało do niego dojść, kobieta zaczęła się z niego śmiać. 26-latek wpadł w szał i chociaż go przepraszała, okładał ją pięściami po głowie. Potem jeszcze kilkakrotnie kopał ją w głowę. Nieprzytomnej kobiecie założył na szyję pasek od spodni i przeciągnął do lasu. Nakrył ją podsufitką samochodową, oblał olejem i podpalił.