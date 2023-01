Brutalne morderstwo czterech osób w USA. Złapano podejrzanego

CNN donosi, że śledczy pracujący nad sprawą, wpadli na trop Kohbergera dzięki zdobytym śladom DNA. Zostały one wprowadzone do publicznej bazy danych, w której służby mogą odszukać potencjalnie pasujące do DNA osoby. W kolejnych krokach - w ramach pracy dochodzeniowej - służby trafiły na Kohberngera.