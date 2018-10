"Brutalna prawda" Romana Giertycha. Sprowadza na ziemię marzycieli

Roman Giertych dokonał analizy sytuacji politycznej w Polsce. A konkretnie - ocenił, kto jest w stanie wybrać z PiS-em. I wielu politykom się jego diagnoza nie spodoba. Zaznaczył, że wszyscy, którzy nie są z formacją Grzegorza Schetyny, to "poplecznicy" prezesa PiS.

"Rozumiem ambicje wielu osób, którym marzyło się, że to one będą zjednoczycielami opozycji (Kijowski, Frasyniuk, Biedroń ), ale ta kwestia jest rozstrzygnięta. Każdy dziś, kto atakuje Schetynę lub Tuska, który wydziwia nad tym lub innym elementem (nie mówię tutaj o rzetelnej krytyce), albo który próbuje tworzyć po stronie opozycji nową inicjatywę, jest zwyczajnie poplecznikiem Jarosława Kaczyńskiego " - zaznaczył. Na tym nie skończył. Uderzał dalej.

