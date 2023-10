"Brutalna gra". Jakubiak o misji tworzenia nowego rządu: Kto da więcej, ten wygrywa

- W polityce to jest brutalna gra. Kto da więcej, ten wygrywa – podsumowała krótko Elżbieta Jakubiak, była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pytana o powyborcze koalicje. - W pewnych obszarach PiS-owi najbliżej z Lewicą. Reforma wojska, zakupy dla armii, reformy edukacji i służby zdrowia. To są obszary, w których ja widzę tożsamość programów. Kiedyś nawet powiedziałam, że gdybym zamknęła oczy i nie widziała szyldów wyborczych to mogłabym pomylić programy – przyznała Jakubiak. W rozmowie z WP oceniła, czy w takim razie kwestie światopoglądowe byłyby do pogodzenia w ewentualnym dogadywaniu się Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą. - To tak jak z PSL. Tutaj nie ma minimalnego porozumienia – stwierdziła była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. - Za to nie widzę różnicy ideowej pomiędzy deklarowaną ideowością PSL a PiS. Ich przywiązanie do tradycyjnych wartości, rodziny to się nijak nie mieści w obietnicach wyborczych Hołowni, czy nawet liberalnego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Na listach poselskich jest przynajmniej 40 posłów, którzy w swojej historii zahaczyli o PiS – przyznała Elżbieta Jakubiak.