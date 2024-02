Brukseli wcale nie chodziło o kamienie milowe? "To są takie bajki"

Do Polski trafi 137 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy i polityki spójności. Na te pieniądze czekaliśmy od maja 2021 roku. Posłowie PiS twierdzą, że Brukseli wcale nie chodziło o kamienie milowe, które Polska musiała spełnić, tylko o zmianę rządów na czele z Donaldem Tuskiem. - To jest oczywiście nieprawda, przecież cały pakiet naprawczy przedstawiony przez ministra sprawiedliwości idzie w zupełnie drugą stronę niż to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zamierzało postępować po wyborach. To jest naprawdę dzień i noc - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Jarosław Kuisz. Redaktor naczelny "Kultury Liberalnej" podkreślał, że "położono na stół projekty zmian, które i tak by nie powstały w czasach Prawa i Sprawiedliwości", a to, co opowiada PiS "to są takie bajki". Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, czy KPO będzie napędem kampanii wyborczej obozu rządzącego przed wyborami do samorządów. - To są środki, które jednak będą trafiać do samorządów, przedsiębiorców, do instytucji bardziej niż do pojedynczych wyborców. To nie jest aż tak perswazyjne - dodał Kuisza. Podkreślił także, że politycy powinni wymyślić przekaz, aby wyborcom było łatwiej, wyobrazić sobie jak te środki rozwiązują problemy życia codziennego.