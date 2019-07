Bruksela. Beata Kempa po ataku na jej kierowcę. "Była przerażona", "Krok od tragedii"

Do ataku doszło w czwartek w Brukseli. Europosłanka Beata Kempa schroniła się w hotelu, nic jej się nie stało. Jej kierowca został poturbowany. - Pół minuty wcześniej byłaby w aucie i byłaby tragedia - przyznaje WP bliski kolega Kempy z Europarlamentu i partii Solidarna Polska Patryk Jaki.

Polityk PiS Dominik Tarczyński, który wkrótce najprawdopodobniej zostanie europosłem, dobrze znający Kempę, mówi WP: - Beata długo nie odbierała, pisałem jej SMSy, usłyszałem o tym w Brukseli od polityków z EKR [grupy, do której należy PiS - przyp. red.]. To ponoć grupa nastolatków napadła na Beatę i jej kierowcę, chodzą grupami po 6-8 osób, najczęściej są to napady rabunkowe, zaczepiają ludzi, wszczynają bijatyki. I oni w trakcie tych bijatyk próbują ukraść rożne rzeczy, plecaki, torebki, portfele. To jest 'na porządku dziennym' tutaj, w Brukseli, niestety. Takie grupki młodych chłopaczków stoją w różnych miejscach, na przykład pod McDonaldem i czekają na okazję.