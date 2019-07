Bruksela. Atak na kierowcę Beaty Kempy. Świadek przekazuje inną wersję wydarzeń

Bruksela. Beata Kempa i jej kierowca mieli zostać zaatakowani. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Wynika z nich, że nie chodziło o napad rabunkowy, ale szarpaninę o stłuczkę. Świadek zdarzenia wskazuje również, że gdy doszło do incydentu, europosłanki nie było w pobliżu.

Do ataku na kierowcę Beaty Kempy doszło w czwartek przed jednym z brukselskich hoteli. Mężczyzna został poturbowany, a polskiej europosłance nic się nie stało, bo w porę się schowała w lobby. Pojawiły się głosy, że najprawdopodobniej chodziło o napad rabunkowy. RMF FM dotarła do świadka, który inaczej relacjonuje zdarzenie.

Kierowca próbował zachować spokój, jednak to nie polepszyło sytuacji. Grupa mężczyzn zaczęła go atakować werbalnie oraz ciągnąć za koszulę. Jednak świadek zdarzenia zaznacza, że nie uderzyli go. Dodaje, że poszkodowany nie został zraniony. Interweniował również inny kierowca.