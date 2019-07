Brudziński: listy wyborcze są już na biurku prezesa Kaczyńskiego

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie władze statutowe ostatecznie zatwierdzą listy wyborcze - powiedział w sobotę szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. W rozmowie z dziennikarzami zdradził, że konkretne propozycje trafiły już do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Opozycja pogardliwie naśmiewa się z mieszkańców mniejszych miast"

- On w tej chwili się wykuwa. To też nas różni od naszych oponentów, którzy dzisiaj rozjechali się po Polsce i pogardliwie naśmiewają się z mieszkańców mniejszych miast tylko i wyłącznie dlatego, że ci głosują na PiS. Mało tego, jeszcze się tym chwalą na portalach społecznościowych, uważając to za niezwykle dowcipne i wyrafinowane, a tak naprawdę ten pełen pogardy rechot, który można zaobserwować na filmikach zamieszczanych przez naszych konkurentów politycznych, tym nas różni - odparł polityk. W sprawie samego programu wyborczego zaznaczył, że obywatele poznają go zapewne jeszcze przed wrześniem.