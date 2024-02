Wielomilionowe zarobki w porcie. Zaatakował wiceprezesa PiS

Brudziński odpowiada

Do wpisu Marchewki odniósł się w serwisie X wywołany w poście europoseł PiS Joachim Brudziński, który podniósł rzuconą rękawicę i zachęcił sekretarza stanu do tego, by wyjaśnić "celowość i wysokość zarobków kadry menadżerskiej". Jednocześnie zaapelował, by zestawić zarobki "z wynikami finansowymi portu w Szczecinie oraz z inwestycjami, jakie były podejmowane w ostatnich latach". Wezwał również do udostępnienia opinii publicznej informacji na temat pomnożonych przez 8 lat zarobków członków zarządu, zatrudnionych przez Marchewkę.