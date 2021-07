Bronisław Komorowski ocenia powrót Donalda Tuska. Pada zaskakujące porównanie

Donald Tusk zdecydował się na powrót do polskiej polityki. W sobotę został pełniącym obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej. - Byłem pod wrażeniem jego powrotu, pokazał najwyższą klasę mówiąc wszystko, co trzeba, by pozyskać serca i umysły członków PO. Mówił też wszystko, co trzeba, aby przestraszyć PiS, a jednocześnie mówił to takim językiem, gdzie było tyle ironii pod adresem rzeczywistości, ale nie przekroczył nigdzie granicy dobrego wychowania, nie było chamstwa, no mówiąc wprost: nie mówił o żadnych zdradzieckich mordach, tak jak Jarosław Kaczyński - ocenił pierwsze wystąpienie nowego szefa PO gość programu "Tłit" w WP, były prezydent Bronisław Komorowski. Zdaniem gościa programu Donald Tusk wrócił "pełen wigoru, werwy politycznej". - Wrócił odświeżając Platformę, ma szansę na zagospodarowanie świeżych sił politycznych, nowych sił politycznych, jak i zagospodarowanie ogromnego bagażu doświadczeń i umiejętności, które PO uzyskała zarówno w wyniku rządzenia, jak i w wyniku bycia partią opozycyjną - ocenił Bronisław Komorowski.