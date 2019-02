Bronisław Komorowski nie wystartuje w majowych wyborach do europarlamentu. "Moje plany się nie zmieniły"

Bronisław Komorowski zapowiedział, że nie wystartuje w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE). Były prezydent w rozmowie z Radiem Zet dodał, że Grzegorz Schetyna namawiał go do kandydowania na europosła.



Bronisław Komorowski nie wystartuje w majowych wyborach do europarlamentu. "Moje plany się nie zmieniły"

Bronisław Komorowski nie wystartuje w wyborach do europarlamentu

Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Zet potwierdził, że nie będzie startował w tegorocznych wyborach do europarlamentu. - Nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego, moje plany nie zmieniły się — powiedział.

Były prezydent Polski wspomniał, że o starcie w wyborach rozmawiał z Grzegorzem Schetyną. Szef Platformy Obywatelskiej (PO) namawiał go do kandydowania, ale Komorowski odmówił. - Zamierzam wspomagać te środowiska polityczne i tych kandydatów, którzy, w moim przekonaniu, stanowią rękojmię, że będą szanowali system demokratyczny, że będą także jednoznacznie opowiadali się za pogłębieniem polskiej obecności w procesie integracji europejskiej — wyjaśnił.

Bronisław Komorowski o sposobach na wygraną: “Połączyć mechanizmy jedności, doświadczenia i wiedzy”

Komorowski był też pytany o to, co może dać sukces w wyborach. Mówił o “połączeniu mechanizmów jedności, doświadczenia i wiedzy”. - Pierwszy mechanizm jedności, tak, aby Polacy, wybierając, oddając głos, wiedzieli, że oddają głos na tych, którzy się potrafili porozumieć. I to jest istotna motywacja dla wielu ludzi. Ale jest druga także — to jest kryterium doświadczenia i wiedzy. Polacy to docenią — mówił.

Tam, gdzie się decyduje o polskich pieniądzach, a w Unii Europejskiej to także oznacza zabieganie o interesy naszego kraju, ludzie jednak woleliby mieć takich ludzi doświadczonych w sferze bankowej, doświadczonych w dyplomacji, mających własną wiedzę i własną pozycję — dodał były prezydent.