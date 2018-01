Bronisław Komorowski nie wróci, by pomóc opozycji. "Absolutnie się pogubiła"

- Teraz go chowają trochę, wycofują, ale przeminą wybory i z nory wyłoni się Antoni Macierewicz - zawyrokował Bronisław Komorowski. Były prezydent uznał, że w ostatnim czasie opozycja bardzo się pogubiła. Ale i tak role się odwrócą i to PiS stanie przed trudną decyzją. - Będzie musiał w końcu się podpisać pod radykalną wersją - stwierdził. I ostro ocenił nowego premiera.

Pytany o to, czy potrafi wymienić chociaż jedną zasługę Antoniego Macierewicza, Komorowski odpowiedział "nie". Gdy prowadzący rozmowę podpowiedział awansy kadrowe na najniższych stanowiskach, były prezydent stwierdził, że "jak się awansuje na dole, to się na górze robi większy zator". I dodał, że być może nie jest to koniec kariery byłego szefa MON.

Odnosząc się do głosowań ws. projektów zaostrzających oraz liberalizujących aborcję, Komorowski podkreślił, że partie centrowe zawsze są światopoglądowo wewnętrznie zróżnicowane. - To PiS będzie w sytuacji trudnej, bo będzie musiał w końcu się podpisać pod radykalną wersją - mówił.

Morawiecki mówi o III RP. Komorowski rozgniewany

- Opozycja absolutnie się pogubiła w tym wszystkim - przyznał. Nie chciał jednak stwierdzić, że wróci do polityki, by jej pomóc. - Nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody - uznał i dodał, że opozycja "zaplątała się we własne nogi".