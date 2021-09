Bronisław Komorowski na plusie. Jego fundacja wypracowała solidny zysk

- Fundacja wypracowała zysk na koniec ubiegłego roku dzięki zmniejszeniu wydatków w związku z pandemią. Działalność Instytutu, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, przeniosła się do sieci i były to m.in. debaty online – informuje WP Anna Kulikowska, która na co dzień jest szefową biura byłego prezydenta Polski.