Bosak rozmawiał z Orbanem. "Musimy się przygotować"

Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z "Faktem" opisywał, że konwencję zorganizował lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal. - Dało nam to możliwość przemówienia do hiszpańskich wyborców - powiedział.

Bosak zaprzecza oskarżeniom o prorosyjskość ugrupowań tworzących frakcję, twierdząc, że to "zła wola, propaganda i ignorancja" , choć m.in. Fidesz regularnie apeluje o wznowienie relacji gospodarczych z Rosją.

Poseł Konfederacji spotkał się też z premierem Węgier Viktorem Orbanem. - Omawialiśmy między innymi plan działań w relacjach transatlantyckich. Są one głównym wyzwaniem. Unia Europejska ma korzystny bilans handlowy z USA i jest świadomość, że Trump będzie próbował to zmienić. Musimy się na to przygotować, przy czym widoczny jest brak przywództwa w Europie - powiedział.