Doppelgänger straszy Niemców. Operacja Kremla przed wyborami

Doppelgänger to operacja wspierana przez Kreml, w ramach której wykorzystywane są "uśpione" fałszywe serwisy informacyjne i konta w mediach społecznościowych oraz nieprawdziwe treści generowane przez sztuczną inteligencję. Wszystko po to, aby rozpowszechniać fałszywe narracje i podważać zaufanie do zachodnich instytucji.