Kłopoty Instytutu Bronisława Komorowskiego. Nie złożyli sprawozdania finansowego do KRS

Fundacja byłego prezydenta dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym publikowała dopiero po wszczęciu postępowania sądowego. Instytut w latach 2015-2016 miał 1,3 mln zł przychodu. Były prezes Sławomir Rybicki nie pamięta, jak udało się wygenerować taki przychód.

Fundacja co roku musi publikować sprawozdania finansowe. Termin ostatniego minął 15 sierpnia. Sąd Rejonowy w Warszawie wszczął postępowanie przymuszające do złożenia dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego - podaje interia.pl.