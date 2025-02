Jest odpowiedź Kanady po kolejnym ciosie od Trumpa

Premier Kanady Justin Trudeau, przebywający w Paryżu na szczycie dotyczącym sztucznej inteligencji, nie skomentował jeszcze tych zapowiedzi. Z kolei premier Quebeku François Legault podkreślił znaczenie eksportu aluminium do USA, które zaspokaja 60 proc. ich potrzeb. - Quebec eksportuje do USA 2,9 mln ton aluminium, zaspokajając 60 proc. ich potrzeb. Wolą zaopatrywać się w Chinach? - zastanawia się Legault.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Kanadyjskich Producentów Stali Catherine Cobden wyraziła zaniepokojenie planami wprowadzenia ceł. - To będzie wyzwanie tak dla Kanady, jak i dla USA - powiedziała w rozmowie z CBC. Cobden ma nadzieję, że Kanada zdoła wynegocjować wyłączenie swoich produktów z nowych ceł, ale jeśli to się nie uda, kraj będzie musiał odpowiedzieć "karnymi cłami".

Kanada jest czwartym co do wielkości producentem aluminium na świecie, a w prowincji Quebec wytwarzane jest ok. 90 proc. całej kanadyjskiej produkcji tego metalu. W USA produkowane jest jedynie ok. 700 tys. ton aluminium rocznie.