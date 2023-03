Bronią "babciowe" Tuska. PO odbiera zarzuty Lewicy i PiS

"To, co Donald Tusk wymyślił, już od roku funkcjonuje. 'Babciowe' to suma 500+ i RKO (1000 zł miesięcznie) na dowolną opiekę, razem 1500 zł. Babciom dodatkowo opłacamy połowę składek emerytalnych, a powrót do wieku emeryt to 7 lat więcej na czas z wnukami" - tak na deklarację szefa PO Donalda Tuska zareagowała Barbara Socha, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. - To wielka manipilacja - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej, która była gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. - PiS najpierw odbiera, a później mówi, że daje. To my jako PO i PSL wprowadziliśmy program "maluch". Ideą było to, żeby wyciągnąć nianie z szarej strefy, bo rodzicie i tak płacili wynagrodzenie, ale nie opłacali składek. My te składki opłaciliśmy. Co PiS zrobił? Od 2018 roku obciął dofinansowanie tych składek o 50 proc. - powiedziała Okła-Drewnowicz. Posłanka PO odpowiedziała także na zarzuty Lewicy. "W 2/3 gmin nie ma miejsca opieki dla dzieci do lat 3 i 1500 dla babci nie rozwiązuje problemu. Potrzebujemy żłobka w każdej gminie, zachęcania do urlopów ojcowskich, walki z dyskryminacją kobiet na rynku pracy" - napisała posłanka Magda Biejat z Lewicy. - Gdyby nie poprzedni rząd, nie byłoby programu "maluch" i te żłobki by nie powstawały - powiedziała Okła-Drewnowicz. Dodała, że gdy PO "oddawała władzę"