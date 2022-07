Broń z USA w akcji. Ukraińcy pokazali moment uderzenia w Rosjan haubicą M777

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nowe nagranie z frontu. Wideo pochodzi od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych "Południe" i powstało 11 lipca. Udostępniła je agencja Reutera. Dokładna lokalizacja miejsca ataku nie została ujawniona. Ukraińcy pokazali moment uderzenia amerykańską haubicą M777 w rosyjskie działa Nona-K. To kolejny potężny cios zadany Rosjanom przez ukraińską artylerię. M777 to haubica produkcji brytyjskiej dla Stanów Zjednoczonych, na uzbrojeniu armii od 2005 r. Jest lekkim i mobilnym działem kalibru 155 mm. Zasięg jej pocisków wynosi do 40 km. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie łącznie ponad 100 haubic. Kolejne 18 wraz z pojazdami taktycznymi i amunicją znalazły się w najnowszej transzy pomocy wojskowej, która jak podaje agencja Reutera, wyceniana jest nawet na miliard dolarów.