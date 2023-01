Broń z USA nagrana we Wrocławiu. Wkrótce ma trafić na front

Długi pociąg z militarnym sprzętem został nagrany we Wrocławiu. Na nagraniu widać, że nie brakuje tam ciężkiej artylerii, w tym są też gąsienicowe bojowe wozy piechoty M2 Bradley, które zostały zawarte w najnowszej transzy od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Wszystko dlatego, że 5 stycznia odbyła się rozmowa między prezydentem USA Jonem Bidenem, a kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, podczas której miało dojść do uzgodnienia wspólnego wsparcia Ukrainy. "Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty typu Bradley, a Niemcy zamierzają dostarczyć bojowe wozy piechoty typu Marder. Oba kraje planują szkolenie ukraińskich sił zbrojnych na odpowiednich systemach" - brzmiała treść oficjalnego komunikatu Białego Domu. Niewykluczone, że to właśnie ten pociąg zmierza w kierunku granicy z Ukrainą, skąd zostanie rozładowany na kilka innych pociągów i po specjalistycznych szkoleniach z udziałem ukraińskiego wojska, trafi później na front.