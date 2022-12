Broń z Polski pod Bachmutem. Kraby i BMP-1 sieją spustoszenie

Wschodni front pokrył śnieg, ale ciężkie walki dalej toczą się w obwodzie donieckim i ługańskim. To właśnie w tych regionach od kilku tygodni dochodzi o krwawych bitew, a do sieci trafiło nagranie z jednych z tych miejsc. W pewnym momencie można zauważyć, że ukraińska piechota zmierza do zajęcia pozycji na froncie, wykorzystując przy tym sprzęt z Polski. Na nagraniu widać w oddali polską armatohaubice Krab, siejąca spustoszenie wśród armii Putina. Są też wozy bojowe BMP-1, których dziesiątki Warszawa dostarczyła Ukrainie zaraz na samym początku wojny. Co ciekawe, Ukraińcy opracowali prosty patent na przestarzałe polskie BMP-1. Polega on na wymianie wieży na moduł Spisa, zawierający nowoczesne przyrządy obserwacyjne i uzbrojenie, złożone z armaty 30-mm, karabinu maszynowego, granatnika i dwóch pocisków przeciwpancernych. Tak zmodernizowany BMP-1 zyskuje zupełnie nowe możliwości, stając się o wiele groźniejszą bronią.