Broń z Polski miażdży Rosjan. Ukraińcy pokazali nagranie z akcji

W obwodzie donieckim trwają ciężkie walki. Do sieci trafiło nagranie, na którym ukraińska załoga samobieżnej haubicy 2S1 Goździk wykonuje jedną z porannych misji na froncie. Kamera zamontowana na mundurze żołnierza Zełenskiego odwzorowała to, co czuje każdy wojskowy piechoty zmechanizowanej w trakcie wykonywania rozkazów dowódcy. Kiedy 2S1 Goździk zajmuje właściwą pozycję, Ukraińcy przygotowują się do ataku, ładując pociski odłamkowo-burzące z dodatkowym napędem rakietowym o zasięgu do 22 km. Co ciekawe, to Polska dostarczyła pojazdy tego typu ukraińskiej armii, dlatego może to być haubica z polskiego arsenału, która właśnie została nagrana w okolicach Doniecka. Gąsienicowy układ bieżny z przednimi kołami napędowymi i siedmioma kołami nośnymi po każdej stronie pozwala broni z Polski przeprawić się nawet przez największe błoto. To w razie szybkiej zmiany pozycji, ma kluczowe znaczenie dla życie każdego żołnierza walczącego z rosyjskim okupantem.