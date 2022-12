Broń z Francji sieje spustoszenie na froncie. Oto dowód

Francuskie samobieżne armatohaubice CAESAR stały nieodłącznym wyposażeniem ukraińskiej piechoty. Wszystko przez zasięg, który pozwala zniszczyć cel oddalony nawet o 40 km. Zachodnia broń posiada zdecydowanie więcej zalet w stosunku do starszych systemów radzieckiej konstrukcji znajdujących się w arsenałach Rosji i Ukrainy. Widać to szczególnie po walkach w obwodzie donieckim czy ługańskim, gdzie Ukraińcy dziesiątkowali armię Putina właśnie przy pomocy CAESAR-ów lub polskich armatohaubic KRAB. Ten rodzaj wojskowego sprzętu pozwala żołnierzom na zadanie większych strat rosyjskiemu agresorowi, co w obliczu krwawej wojny ma ogromne znaczenie.