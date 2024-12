Brexit oczami Polaków. "To już nie jest ta sama Wlk. Brytania", "Żałują teraz"

Czy brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, opłacał się mieszkańcom Wysp? - Dla Anglików to na pewno niedobre. Mam znajomych, którzy tam mieszkają. Nie cieszą się z tego powodu. Mają opóźnienia w dostawach towaru, nie ma niektórych towarów w sklepach, są problemy z benzyną, z pracownikami – wyliczała mieszkanka Białegostoku, zapytana przez Marka Gorczaka o brexit. Większość przechodniów negatywnie oceniła decyzję Brytyjczyków i jej skutki. – Myślę, że źle zrobili. Byliśmy wszyscy razem, a teraz oni pewnie żałują. Dla Polaków to również źle. Nie możemy tak swobodnie podróżować, jak wcześniej – skomentowała sprawę kolejna białostoczanka. Wśród mieszkańców pojawiły się również pojedyncze głosy poparcia tej decyzji. - Są samodzielni, nikt im teraz nic nie narzuca, a kryzys gospodarczy to jest wszędzie – rzuciła seniorka. - Słyszałem, że tam się teraz przez brexit popsuło trochę z handlem i Brytyjczycy chcą być bliżej Unii Europejskiej. Źle, że odeszli, bo są utrudnienia. Sam byłem w Anglii, jeszcze kiedy można było tam wjechać na dowód – opowiedział zapytany mężczyzna. - Sporo osób zjechało już z Wielkiej Brytanii. To już nie jest ta sama Wielka Brytania, co kiedyś. Jest trudniej. – podsumowała kolejna rozmówczyni. Poznaj więcej opinii Polaków w dalszej części sondy. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.