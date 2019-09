Brexit. Donald Tusk spotkał się z Borisem Johnsonem. Enigmatyczny wpis

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Cel? Omówienie najnowszych wydarzeń związanych z brexitem. Spotkanie podsumował w enigmatycznym wpisie na Twitterze.

Kilka tygodni między Donaldem Tuskiem a Borisem Johnsonem doszło do starcia (PAP, Fot: DON EMMERT)

Do spotkania Donalda Tuska z Borisem Johnsonem doszło w Nowym Jorku, w kuluarach szczytu klimatycznego ONZ. O szczegółach poinformowała służba prasowa brytyjskiego rządu. Jak podała PAP, Tusk i Johnson rozmawiali przede wszystkim na temat znalezienia alternatywy dla tzw. backstopu, czyli mechanizmu mającego na celu niedopuszczenie do powstania twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Zdaniem brytyjskiego premiera UE powinna obecnie "wykazać się elastycznością" w rozmowach z Londynem. "Premier podkreślił, że aby osiągnąć porozumienie, UE powinna teraz wykonać ruch i wykazać się elastycznością w rozmowach" - zakomunikowało biuro prasowe Johnsona.

Co na to Tusk? Po spotkaniu opublikował na Twitterze krótki wpis: "Bez przełomu. Bez upadku. Nie ma czasu do stracenia".

Agencja Reuters powołuje się na wysokiego rangą urzędnika państwowego Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że Londyn przedstawił szczegółowe propozycje w sprawie zastąpienia backstopu i oczekuje, że UE poważnie zaangażuje się w te koncepcje. "Uważamy, że przedstawiliśmy kilka szczegółowych propozycji i podjęliśmy próbę przyspieszenia tego procesu. To, czego oczekujemy od UE, to gotowość poważnego zaangażowania się w te pomysły" - powiedział cytowany przez Reutera urzędnik.

Wcześniej w poniedziałek Tusk omawiał kwestię brexitu z premierem Irlandii Leo Varadkarem. Obaj politycy podkreślili, że zależy im ma zawarciu umowy pozwalającej na uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zastrzegł jednak, że jak dotąd Londyn nie przedstawił propozycji, która pozwoliłaby na osiągnięcie porozumienia w sprawie tzw. backstopu.

Tusk kontra Johson

Przypomnijmy, do ostrej wymiany zdań nt. brexitu doszło między Tuskiem a Johnsonem kilka tygodni temu. "Backstop to ubezpieczenie pozwalające uniknąć twardej granicy na wyspie irlandzkiej dopóki nie zostanie znaleziona alternatywa. Ci, którzy sprzeciwiają się ograniczeniom i nie proponują realistycznych alternatyw, w rzeczywistości popierają przywrócenie granicy. Nawet jeśli nie przyznają się do tego" - napisał Tusk.

Była to reakcja na list premiera Wielkiej Brytanii do szefa RE, w którym zaproponował zastąpienie mechanizmu zobowiązaniem do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań przed końcem okresu przejściowego.